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Госдума отказалась от пошлин на покупки в интернете
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Госдума отказалась от пошлин на покупки в интернете 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Комитет по бюджету и налогам вернулся к первоначальному варианта законопроекта о таможенном регулировании. Парламентарии исключили из документа норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах.
Напомним, речь шла о возможности устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты, пишет РИА Новости.
В России без уплаты пошлины можно заказать товары из-за рубежа на общую сумму не более тысячи евро. Федеральная таможенная служба (ФТС) выступала с инициативой облагать пошлиной все зарубежные интернет-покупки, не ориентируясь на их стоимость. В качестве компенсации ФТС предлагала сделать ставку сниженной.
При этом правительство рассматривало вариант, при котором снижение общей стоимости беспошлинных покупок с тысячи евро до 500 евро в месяц откладывалось до 1 января 2019 года.
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