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Калининградским волонтёрам предложили заплатить по 100 тысяч рублей за работу на ЧМ в Катаре
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Калининградским волонтёрам предложили заплатить по 100 тысяч рублей за работу на ЧМ в Катаре 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградских волонтёров приглашают работать на чемпионат мира по футболу в Катар и предлагают за это по 100 тысяч рублей. Об этом сообщила директор волонтёрского центра ЧМ-2018 в Калининграде Мария Саушкина во время круглого стола «Наследие ЧМ-2018 в Калининградской области: задачи и перспективы», организованного изданием РИА «Федерал Пресс».
По словам Саушкиной, после завершения чемпионата в Калининграде лучшие калининградские добровольцы поехали помогать коллегам в Москву. Они работали не столько на стадионах, сколько в аэропорту и отелях. Там их и заметили наблюдатели от Катара — будущего хозяина мундиаля.
"Они были впечатлены работой наших волонтёров и их мотивацией и готовы каждому платить более ста тысяч рублей за два месяца. Когда я им сказала, что тогда это уже не волонтёрство, ребятам предложили подарить за работу по айфону", — рассказала Саушкина.
Она отметила, что калининградские добровольцы на память о своей работе получили форму и рюкзаки. О том, как работали волонтёры на ЧМ, читайте в материале «Клопс».
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