Калининград получил более 130 га благоустроенных территорий благодаря ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД , 20 июля. / ТАСС /. Более 130 гектаров новой благоустроенной территории получил Калининград благодаря чемпионату мира по футболу. Об этом в пятницу сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.

На острове Октябрьский в центральной части города к чемпионату мира построили стадион на 35 тыс. зрителей, одновременно благоустроили территорию острова, которая ранее никогда не использовалась, отметил губернатор.

"Со строительством стадиона завершилась инженерная подготовка острова Октябрьский, и город Калининград получил перспективу развития более 130 гектаров в центре города, которые когда-то были болотом с трехметровым камышом, теперь полностью укомплектованы дорогами, инженерной инфраструктурой, по сути мы получаем новую площадку для развития", — сказал Алиханов.

С учетом перспективы развития, на острове построили первую в области трансформаторную подстанцию 110 киловольт закрытого типа, подготовили концепцию развития острова, и в 2018 году на этой территории планируется начало работ по созданию специального административного района (САР), в том числе для создания международного финансового центра. На острове будет также создан многофункциональный культурный музейный центр, рассказал Антон Алиханов.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в области были реконструированы три тренировочных площадки в Калининграде и построена база для команд в Светолгорске. Открыты 10 отелей, реконструированы три больницы, 17 транспортных объектов, включая реконструкцию аэропорта Храброво. «Во многом это произошло благодаря чемпионату», — отметил губернатор, уточнив, что реконструкция велась с 2004 года.

Алиханов сообщил, что четыре матча группового этапа ЧМ-2018 с 16 по 28 июня на стадионе «Калининград» прошли практически при полной загрузке. За период проведения матчей в регион приехали 260 тыс. болельщиков, среди которых более 105 тыс. иностранцев.