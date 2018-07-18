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Новикомбанк профинансировал поставку новых досмотровых комплексов
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Новикомбанк профинансировал поставку новых досмотровых комплексов 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Новикомбанк предоставил кредитную линию с лимитом выдачи 1,2 млрд рублей, а также банковскую гарантию исполнения госконтракта производителю стационарных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК).
Разработчик досмотровых систем — ООО «Скантроник Системс» (входит в АО «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). В скором времени ИДК будет установлен в Тамани (Краснодарский край).
«Обновление парка ИДК Федеральной таможенной службы самым высокотехнологичным оборудованием российского производства способствует укреплению отечественной промышленности и снижению потенциальных угроз гражданам и государству», — прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
ИДК предназначен для таможенного, пограничного и других видов контроля с целью обнаружения незадекларированных товаров, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Уникальный комплекс позволяет досматривать транспорт с высокоточным распознаванием материалов и оценочным взвешиванием перевозимого груза.
«Подобные досмотровые комплексы существенно повышают возможности таможенных и пограничных служб. Это эффективный инструмент для выявления и пресечения поставок контрабандных и других запрещенных грузов с помощью современных радиоэлектронных технологий. Пропускная способность системы досмотра в Тамани составит 25 транспортных средств в час, что позволит осуществлять контроль транспортных средств без существенного снижения общей скорости грузопотока»», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
АКБ «Новикомбанк» входит в топ-30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный.
Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.
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