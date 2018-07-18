Кабмин Италии намерен вернуть авиакомпании Alitalia статус национального авиаперевозчика

Основой будущего Alitalia должна стать её принадлежность Италии , заявил в среду, выступая в программе государственного телеканала RaiNews 24, министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли. Он указал, что правительство страны намерено вернуть авиакомпании статус национального авиаперевозчика, «в котором 51 процент будет принадлежать Италии» и имеющего «партнера, который поможет ей взлететь».

Министр признал, что в авиакомпании выявляется «чрезвычайный ущерб», нанесённый «менеджерами, которых часто представляли, как весьма эффективных».

В свою очередь, пишет интернет-газета Avanti!, вице-премьер, министр экономического развития, труда и социальной политики страны Луиджи Ди Майо, отвечая на вопросы в палате депутатов национального парламента, сказал, что «проводиться анализ всей экономической и финансовой информации, чтобы определить ответственных за нынешнее положение» Alitalia.

«Правительство, — сказал он также, — ведёт поиск партнёров, необходимых для обеспечения будущего компании, удовлетворения требований работающих в ней людей, а также потребностей предприятий группы».

Alitalia, оказавшаяся на грани банкротства, была официально выставлена на продажу в мае 2017 года. Предполагалось, что сделка будет завершена уже осенью, однако этого не произошло. Более того, в конце марта выяснилось, что реальных покупателей вообще нет. Чрезвычайного управление в авиакомпании было продлено, а первоначальная сумма государственного бридж-кредита, направленного на обеспечение её деятельности увеличилась с 600 млн евро до 900 млн 20 июня палата депутатов одобрила в окончательном виде декрет, согласно которому, продажа Alitalia должна быть осуществлена не позднее конца октября.