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Мутили воду: муниципальное предприятие попалось на загрязнении рек
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Мутили воду: муниципальное предприятие попалось на загрязнении рек 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске прокуратура подала в суд на МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» — это предприятие, в частности, содержит городские ливнёвки.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура требует, чтобы предприятие компенсировало вред, который нанесло рекам и водохранилищу, сообщили сегодня, 18 июля, в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве пояснили, что УЗСПТС отвечает за 7 очистных сооружений и 242 ливневых канализации общей протяженностью 252 км. Как показала проверка прокуратуры, стоки предприятие сбрасывало в городские реки и Новосибирское водохранилище, но делало это без документов, которые бы разрешали использовать водоёмы. Кроме того, предприятие не согласовывает сброс сточных вод с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства, утверждают в облпрокуратуре.
«Данные аналитического контроля свидетельствуют о превышениях концентраций загрязняющих веществ, сбрасываемых МУП в реки Обь, Каменка, Тула, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Иня и Новосибирское водохранилище, от 1,1 до 13 раз. Размер вреда, причиненного МУП водным объектам в результате сброса сточных вод только из 16 выпусков за 23 апреля, 25 апреля и 26 апреля 2018 года составил более 3 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.
После проверки природоохранной прокуратуры работники УЗСПТС получили штрафов в общей сложности на 141 тысячу рублей. Сейчас предприятие устраняет нарушения. Но так как нанесённый природе вред оно так и не компенсировало, то природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском. Сумма ущерба оценивается в 3 миллиона 148 тысяч 898 рублей, уточнили в облпрокуратуре.
Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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