Более 80 заявок прислали на участие в лабораториях городских инициатив в Москве

Организаторы Московского урбанистического форума получили свыше 80 заявок на участие в лабораториях городских инициатив (MUF LAB-2018) по трем номинациям, сообщила в среду во время форума вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково» Елена Зеленцова.

«В финал прошли 14 проектов, а получили в общей сложности 84 заявки по разным номинациям. 14 команд три дня в РАНХиГС мы тренировали и помогали что-то допридумывать, что-то оформить, что-то получше рассказать», — сказала Зеленцова.

Она отметила, заявки на конкурс собирались по трем номинациям — «Архитектурно-пространственное решение», «Технологическое решение» и «Социокультурное решение».

Финал лабораторий городских инициатив MUF проходит в среду на Московском урбанистическом форуме. 14 участников конкурса представляют перед жюри свои проекты, после чего эксперты подведут итоги и назовут победителей.