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Более 80 заявок прислали на участие в лабораториях городских инициатив в Москве
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Более 80 заявок прислали на участие в лабораториях городских инициатив в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Организаторы Московского урбанистического форума получили свыше 80 заявок на участие в лабораториях городских инициатив (MUF LAB-2018) по трем номинациям, сообщила в среду во время форума вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково» Елена Зеленцова.
«В финал прошли 14 проектов, а получили в общей сложности 84 заявки по разным номинациям. 14 команд три дня в РАНХиГС мы тренировали и помогали что-то допридумывать, что-то оформить, что-то получше рассказать», — сказала Зеленцова.
Она отметила, заявки на конкурс собирались по трем номинациям — «Архитектурно-пространственное решение», «Технологическое решение» и «Социокультурное решение».
Финал лабораторий городских инициатив MUF проходит в среду на Московском урбанистическом форуме. 14 участников конкурса представляют перед жюри свои проекты, после чего эксперты подведут итоги и назовут победителей.
В концертном зале парка «Зарядье» 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций. В первый день форум посетило около 6 тысяч человек.
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