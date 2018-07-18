Как в Европе: в Москве появятся контейнеры для раздельного сбора мусора

Место размещения контейнеров будет обсуждаться с жителями столицы

На улицах Москвы появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 января 2019 года в городе изменится система управления потоками мусора, сбора мусора и создания региональных операторов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Есть федеральный закон №89, в рамках которого мы работаем. Москва идет здесь в ногу со всеми решениями, которые состоялись. Мы будем работать над раздельным сбором мусора, и совсем скоро по просьбам москвичей на столичных улицах и в отдельно значимых местах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы предлагаем москвичам принимать участие в этом вопросе, — отметил Петр Бирюков

Кроме того, по словам Бирюкова, в ближайшем будущем мусор будет проходить вторичную переработку. Принимаемые меры необходимы для того, чтобы не оказывать негативное воздействие на экологию в пределах Москвы.