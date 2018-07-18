Резкое падение оптовых цен на топливо не дойдет до заправок

Больше всего снижение цен в опте произошло в Европейской части России , следует из сводок Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Менее выраженная отрицательная динамика — в Сибири и на Дальнем Востоке. Исторический максимум биржевой национальный индекс Регуляр-92 (Аи-92) достиг 28 мая — 55 434 рубля за тонну, Премиум-95 (Аи-95) тогда тоже побил рекорд — 56 080 рублей за тонну, а летний дизель достиг пика 31 мая — 50 402 рубля.

Причины скачка цен на топливо в опте, а следом и в рознице неоднократно объясняли в правительстве сочетанием факторов: высокие цены на нефть, внеплановое повышение фискальной нагрузки, отвязка рубля от нефти. В конце мая, наблюдая лавинообразный рост цен, кабинет министров все же перевел топливный рынок в режим ручного управления — снизил ставки акцизов на топливо и велел нефтекомпаниям в обмен на это заморозить цены на заправках. На второй неделе июня ценники действительно застыли.

Теперь падение индексов на бирже происходит на фоне наращивания предложения. Вице-премьер Дмитрий Козак , курирующий топливно-энергетический комплекс (ТЭК), велел компаниям в июне нарастить производство на три процента к уровням того же месяца прошлого года. В итоге наращивание предложения в опте сохранилось и в июле: компании продают каждый день на 35-40 процентов больше топлива, чем в среднем за последний год. На фоне роста продаж заполняются и хранилища крупных заводов. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, к 9 июля там были 2,76 миллиона тонн дизеля и рекордные 1,92 миллиона тонн бензина, что превышает показатель прошлого года на десять процентов.

"Оптовые цены, высоко задранные вверх, также пагубны для рынка, как и необоснованно низкие, — указывает ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. — Оптовому рынку, как и розничному, нужна политика стабильности, а прыжки вверх на 30 процентов с последующим обвалом вниз на 20 процентов ничего хорошего в будущем не сулят. Рынок будет лихорадить. Сформированная волна вернется, и хорошо, если с ослабленной энергией".