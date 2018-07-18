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Время отпусков: Как одыхают наши звезды этим летом
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Время отпусков: Как одыхают наши звезды этим летом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Лето, пора отпусков и возможности отдохнуть, даже если никуда не уезжать. Мы решили подсмотреть за нашими звездами и узнать, где некоторые из них находятся прямо сейчас. Время отпусков: Как одыхают наши звезды этим летомИтак, не все представители российского шоу-бизнеса уехали из страны, как ни странно, многие из них с головой ушли в работу, кто-то отдыхает на даче, а кто-то просто уехал колесить по нашим бескрайним просторам. Марина Александрова Марина Александрова находится сейчас с детьми в Нью-Йорке. Неизвестно, проводит ли она там отпуск, но виды из окна открываются интересные. Есть чем насладиться, и вдохновиться на работу в новом сезоне.
Елена Темникова Елена Темникова наслаждается видами бескрайнего моря в Турции, а оно там действительно красивое.
Юлия Ковальчук Юлия Ковальчук тоже находится на море, и похоже не одна, а со своей малышкой. Подтверждение тому, фотография, которой певица поделилась в Инстаграме.
Ирина Дубцова Ирина Дубцова наслаждается летним периодом в Монте-Карло. И судя по всему, получается у нее это неплохо.
Светлана Ходченкова Светлана Ходченкова находится сейчас в Светлогорске. И согласитесь, красота наших широт не может оставить никого равнодушным. Татьяна Навка Татьяна Навка находится в Ницце. Тому свидетельствует ее пост в Инстаграм с концерта Бейонсе.
Мария Горбань Мария Горбань совершенствуется в серфинге на Бали. И надо сказать, что у нее это получается очень здорово.
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