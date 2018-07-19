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В этом году в Москве утонуло 27 человек
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В этом году в Москве утонуло 27 человек 

Управа района Косино-Ухтомский 35 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
За это лето на водоемах столицы произошло 56 происшествий. Это в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Главном управлении МЧС России по Москве сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков.
— 27 человек утонуло. Спасти удалось 89, что в 2 раза больше такого же периода предыдущего года. 70% несчастных случаев произошло с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии, — рассказал Волков.
Наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуются зоны отдыха с купанием «Серебряный Бор-3», озеро Белое и Большой Садовый пруд. На данный момент в связи с неудовлетворительным качеством воды временно запрещено купание в «Серебряном Бору — 2 и — 3», озерах Белое, Черное и Школьное, а также в Большом городском пруду в ЗелАО. Строгинская пойма этим летом функционирует как зона отдыха без купания.
В качестве профилактики на водоемах города крутятся на терминальных комплексах ролики с правилами безопасного поведения на русском, английском и испанском языках. Возле водных объектов установлено более 1200 знаков безопасности и 123 информационных щита.
— В этом году на 36% увеличили количество общественных спасательных постов. Если в прошлом году их было 83, то в этом уже 113. Стало больше и профессиональных спасателей — с 75 до 120 повысилась численность дежурных смен, обеспечивающих безопасность на воде, — рассказал Владимир Волков.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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