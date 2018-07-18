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Трансляция: лекция об истории Китай-города в Старом Английском Дворе
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Трансляция: лекция об истории Китай-города в Старом Английском Дворе 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В Старом Английском Дворе 19 июля пройдет открытие второго сезона проекта «Уличный лекторий. Местная история». Москвовед Лариса Скрыпник расскажет о Китай-городе.
Этот исторический район Москвы зародился как торгово-ремесленный посад. Рядом с древними храмами и палатами появились новые торговые ряды, доходные дома, биржа и банки. На Никольской улице открылись Славяно-греко-латинская академия и Государев печатный двор, заработали книжные магазины. Китай-город стал средоточием всероссийской торговли.
Второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» продлится с июля по сентябрь. Москвоведы, экскурсоводы и историки расскажут о разных районах города.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице 19 июля в 19:00.
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