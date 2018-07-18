Чемпионат мира — 2108 как социальный феномен мирового футбола

Очень печальная тенденция.

Возможно, единственная действительно грустная вещь относительно шикарного чемпионата мира в России заключается вот в чём. Мы получили документальное подтверждение: клубный футбол в Европе, а значит и в мире становится игрой больших корпораций. Если раньше лучшие игроки мира распределялись по большому количеству команд, что делало клубное представительство более обширным и одновременно менее централизованным, то теперь на главный турнир четырёхлетия приезжают целыми клубами, а на каждой стадии плей-офф можно увидеть внутриклубные противостояния в матчах разных сборных.

Смотрите сами. В 1998 году, когда Франция последний раз выезжала на Елисейские поля праздновать победу на мундиале, более 10 футболистов на турнир отправили всего два клуба. В 2002 году — три. К 2014 году количество таких клубов возросло до семи, а в России уже девять клубов делегировали в сборные более 10 футболистов; больше всех — «Манчестер Сити» (16). Помимо «Сити» это «Реал» , «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ», « Манчестер Юнайтед », «Челси» и «Тоттенхэм». Эту девятку вы бы и сами вполне могли назвать с закрытыми глазами.

Нет никаких сомнений в том, что на следующем чемпионате мира впервые в истории будет преодолён барьер в 10 клубов, отправивших в сборные более десятка своих игроков — близок к этому «Ливерпуль», почти наверняка наберёт силу «Атлетико». Но ещё страшнее другое. До 2010 года клубы, которые делегировали на один чемпионат мира более 10 футболистов, на следующий мундиаль в этот список 10+ не попадали — таких случаев было всего два. В России же сразу шесть участников бразильского списка подтвердили своё участие.

Что это означает на самом деле? Тот факт, что до конца нулевых в мировом клубном футболе существовала всё ослабевающая, но однако конкуренция: одни клубы становились сильнее, другие — слабее, и кто-то из лучших футболистов мира мог оказаться в клубе, не причисляемом к европейскому топу. Теперь же циркуляция фактически засохла. Никакого движения игроков нет, у клубов рангом ниже топа нет никаких шансов подобрать топового футболиста, и проводимые УЕФА реформы лишь усугубили положение. Пытаясь сделать лучше, а по факту лишь кланяясь в ноги большим клубам после очередной угрозы создать свою коммерческую суперлигу, УЕФА сделал разрыв между богатыми и бедными таким, что в него можно поместить небольшую галактику.

В 1998 году чемпионат Японии отправил на турнир больше футболистов, чем чемпионат Франции — сейчас это невозможно представить. В 1998 году разница между делегациями английской Премьер-лиги и Серии А составляла всего четыре игрока, в 2018-м — 66. Даже если предположить, что вся сборная Италии в России была бы собрана из местного чемпионата, разница всё равно получилась бы внушительной. И подобных печальных цифр, свидетельствующих о возросшей централизации мирового футбола, много.

Фактически 9-10 футбольных корпораций прямо сейчас управляют игрой, а все остальные — лишь спальные районы-сателлиты, где остаётся только вздыхать на кухнях о несправедливости власти. Здесь бы порадоваться тому, что хорваты на чемпионате мира восстали против этого корпоративного заговора, но и это не выйдет. Это в 1998 году они могли взять медали, имея в составе 10 игроков из родного чемпионата, спустя 20 лет таких было всего двое. И бедные хорватские клубы будут становиться ещё беднее. Центры силы поглощают всю власть, деньги и людские ресурсы.