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На Военном совете РВСН обсудили вопросы поддержания технической готовности ракетных комплексов и ход перевооружения соединений
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На Военном совете РВСН обсудили вопросы поддержания технической готовности ракетных комплексов и ход перевооружения соединений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования.
На Военном совете Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были рассмотрены вопросы выполняемых мер по поддержанию технической готовности ракетных комплексов, а также о выполнении работ по перевооружению соединений.
В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, 4-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, а также представители ряда ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения.
В настоящее время в войсках существенно увеличивается количество пусковых установок новых ракетных комплексов. Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования, на основе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН.
Продолжается переоснащение на подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского соединений (в ближайшее время очередной полк Йошкар-Олинского соединения будет перевооружён на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования).
Кроме того, идет перевооружение полков Козельского соединения на ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» стационарного (шахтного) базирования.
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