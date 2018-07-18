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Крымские рыбопромышленники прокомментировали ограничение использования иностранных судов
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Крымские рыбопромышленники прокомментировали ограничение использования иностранных судов 

Rambler News Service 1 час назад
Требование пограничной службы ФСБ, связанное с запретом на использование принадлежащих иностранным лицам судов, соответствуют требованиям действующего законодательства, сообщил RNS президент Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя Валерий Сивочуб.
«Это требование заложено в законе не первый год, пограничники его не заметили раньше, а сейчас вспомнили», — сказал он RNS, добавив, что компаниям, входящих в ассоциацию, подобные требования «не поступали».
Сивочуб отметил, данный запрет может привести к срыву уже заключенных контрактов на перевозку, а также поиск отечественных перевозчиков. «И то и другое — внеплановые потери многих миллионов рублей по необъяснимой абсурдной причине», — подчеркнул Валерий Сивочуб.
В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота RNS сообщили, что уведомления от ФСБ об необходимости использования принадлежащих россиянам судов также «не поступали».
Исполнительный директор ассоциации судовладельцев Ольга Богданова отметила, что «запрет на использование судов, принадлежащих иностранным лицам, для перевозки продукции из ВБР (водных биологических ресурсов. — RNS) лишит рыбаков возможности оперативно доставлять продукцию на берег, поскольку имеется нехватка рефрижераторов, принадлежащих именно российским лицам, что, в результате, отразится на конечной стоимости рыбопродукции».
Ранее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров обратилась к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой рассмотреть вопрос об «изменении позиции пограничной службы ФСБ по отношении к транспортным судам, работающим в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Северном рыбохозяйственном бассейне» (копия обращения есть у RNS).
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Германа Зверева, пограничники настаивают на использовании «только транспортных судов, принадлежащих на праве собственности российским лицам». Он подчеркнул, что ранее такие требования не предъявлялись к судам, которые имеют право плавания под государственным флагом России, а также используются российскими лицами на основании договоров бербоут-чартера (договор фрахтования судна без экипажа).
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