В Ростове проверили безопасность продуктов в супермаркетах и кафе

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области , рассказала журналистам о массовой экспертизе, которую провели в массмаркетах и общепитах Ростова. Эксперты проверили сливочное масло и молочные продукты, хлебобулочные изделия и хлеб, вяленую рыбу, паштеты и мясные продукты, а также квасы и лимонады. Проверка коснулась и кухни супермаркетов и кафе.

В результате был выявлен ряд нарушений. Так, в кефире «Каждый день» и «Волжаночка» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По той же причине, советуют быть осторожными и при выборе кондитерских изделий фирм «Метрополис», «Панчо», «Тихий Дон». Из десяти образцов сливочного масла проверку не прошли три: «Горянка» и два вида масла «Крестьянское». Из десяти образцов сметаны четыре не соответствовали необходимым требованиям. Жир растительного происхождения нашли в сметанах марки «Новая деревня», «Горянка», «Кубанская», «Бабулины продуты», однако в целом, эти продукты качественные и не навредят здоровью. Особую опасность представляют мясные продукты и салаты с заправками: нарушения были выявлены в 78% случаев.