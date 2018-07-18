Ещё
В Ростове проверили безопасность продуктов в супермаркетах и кафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове проверили безопасность продуктов в супермаркетах и кафе 

Деловое сообщество 1 час назад
Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области, рассказала журналистам о массовой экспертизе, которую провели в массмаркетах и общепитах Ростова. Эксперты проверили сливочное масло и молочные продукты, хлебобулочные изделия и хлеб, вяленую рыбу, паштеты и мясные продукты, а также квасы и лимонады. Проверка коснулась и кухни супермаркетов и кафе.
В результате был выявлен ряд нарушений. Так, в кефире «Каждый день» и «Волжаночка» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. По той же причине, советуют быть осторожными и при выборе кондитерских изделий фирм «Метрополис», «Панчо», «Тихий Дон». Из десяти образцов сливочного масла проверку не прошли три: «Горянка» и два вида масла «Крестьянское». Из десяти образцов сметаны четыре не соответствовали необходимым требованиям. Жир растительного происхождения нашли в сметанах марки «Новая деревня», «Горянка», «Кубанская», «Бабулины продуты», однако в целом, эти продукты качественные и не навредят здоровью. Особую опасность представляют мясные продукты и салаты с заправками: нарушения были выявлены в 78% случаев.
Стоит отметить, что в области существует системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Этот знак является крайне престижным, о днако налагает и определённую ответственность на производителя.
Деловое сообщество: последние новости
Авиакомпания «Азимут» открыла рейс из Ростова в Калугу 40 млрд рублей будет вложено в развитие железнодорожной инфраструктуры в Ростове В Ростове до конца недели будут отключать свет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать96
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры239
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня4
Россиянам дадут еще один выходной238
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа251
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение