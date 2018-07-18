На «Иннопроме» показали технику, читающую мысли 

Бабушка за дверьюОказалось, дома могут демонстрировать мыслительные способности прямо с порога, точнее, с двери подъезда, где установлен домофон, наученный связываться по сотовому телефону с владельцем квартиры. Внешне — ящик как ящик, с кнопочками, видеокамерой и экраном, на котором виден говорящий. Фокус в том, что для этого ящика расстояний не существует. — Вы набираете номер квартиры, а хозяин, даже если его нет дома, готов ответить, — поясняет консультант. Теперь представьте ситуацию: в гости внезапно пришла бабушка, а вы еще не вернулись с работы или ребенок потерял ключи. Ждать под дверью часик-другой теперь не придется. Человек набирает на панели номер квартиры, домофон соединяет его с сотовым хозяина. Удостоверившись по видеосвязи, что гости — желанные, владелец квартиры прямо с телефона открывает им дверь. В европейских странах подобные системы удаленного доступа уже не в диковинку. Но у нас большинство жильцов до сих пор верит, что консьержка надежнее говорящих коробочек. Кстати, в отличие от нынешних домофонов, умный выглядит гораздо солиднее: размером с почтовый ящик, с экраном и отдельной кнопкой вызова полиции. Счетчик в «облаке»А вот интеллектуальные счетчики коммунальных ресурсов, наоборот, уменьшились почти в два раза. — И главное — им не требуется медь! — восторженно объясняет Григорий Дмитриев, представитель разработчика. Медь — это провода, которые нужны нынешним приборам учета. Умные счетчики не только оснащены автономной системой питания, но и без участия хозяина передают показания в «облако». Информация хранится в «Личном кабинете» собственника жилья. К ней имеют доступ и специалисты управляющих компаний, и поставщики ресурсов. Внедрением интеллектуальных счетчиков занимается одна из ведущих российских телекоммуникационных компаний. В УрФО проект запущен в Сатке и Ялуторовске, где приборы учета воды и электричества установили в домах бесплатно. Сейчас идет тестирование, которое позволит выяснить, сколько система экономит ресурсов и денег. — Прибор не только фиксирует расход воды и электроэнергии. Если владелец квартиры захочет подкорректировать данные или остановить счетчик, тот сообщит о незаконных действиях в управляющую компанию, — подчеркнул Григорий. Парковка для квадрокоптераНа выставке продемонстрировали, как работает интеллектуальная система дорожной безопасности на улицах Екатеринбурга: гости увидели, что в данный момент происходит на перекрестке улиц Большакова — Щорса. Оператор легко выводит на экран и номер проезжающего авто, и изображение сидящего за рулем водителя. А заодно выясняет, числятся ли за ним невыплаченные алименты или штрафы. Интересно, что в уральских городах даже фонари умные. Система уличного освещения, реагирующая на продолжительность светового дня и экономящая электричество, смонтирована уже в пяти муниципалитетах. А на Иннопром привезли инновационные светильники, способные управлять квадрокоптерами. На фонарях предусмотрены площадки, где дрон может подзарядиться, получить информацию о направлении и цели следующего полета. Машина с мозгамиМолодые ученые из Нижегородского университета имени Лобачевского представили автомобиль, управляемый силой мысли. В скромненьком сине-сером авто, размером напоминающем знаменитый «Запорожец», уникальная начинка. Не надо давить на педали, переключать передачи, главное — сосредоточиться на командах. Подумал: поехали! — и колеса тут же закрутились. Замыслил повернуть направо — машина все поняла и повернула в нужную сторону. — На самом деле не так уж просто сконцентрироваться на одной мысли. Устаешь, — призналась девушка по имени Юлия, которую мы попросили протестировать новинку. Чтобы машина понимала водителя, он должен надеть специальный головной убор с датчиками, считывающими команду мозга. По задумке разработчиков, чудо-автомобиль будет востребован людьми, у которых ограничены двигательные функции (инвалиды, пенсионеры в возрасте), но они ясно мыслят. Управление механизмами силой мысли — не такая уж фантастика. Ученые уже придумали протезы, работающие «от мозгов», компьютер, управляемый серым веществом. Идея авто, понимающего человека без движений и даже слов, пришла в голову не только россиянам. Подобными разработками занимаются и в знаменитом немецком автоконцерне. На Иннопроме впервые в мире показали машину с мозгами. Для жизни, не для развлечений.