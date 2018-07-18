Медвежья болезнь русского футбола? Колонка Яременко

Незадолго до финиша чемпионата мира в сетях стали появляться анекдоты наподобие этого: «Скорей бы уж иностранцы разъехались! Меня мой медведь утомил уже вопросами: когда можно будет с балалайкой на улицу выйти и спокойно пить водку из самовара, чтобы никто при этом не глазел и пальцем не показывал?!»

Способность к самоиронии — важное качество. Без способности посмеяться над самим собой (в том числе и над тем, что мы никак не выходим из парадигмы медведей, русалок и матрешек) рефлексирующему человеку жить сложно. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли именно эта самоирония была определяющей, когда руководители российского футбола задумали о ренейминге РФПЛ и решили переименовать ее в «Лигу-Медведь».

Еще в феврале, собрав журналистов накануне возобновления сезона, глава РФПЛ Сергей Прядкин в доверительной манере сообщил:

— Наш футбол как качественный продукт надо продвигать не только в России , но и дальше — в Европу и во весь остальной мир. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от длинной аббревиатуры. Более того, мы уже провели определенные исследования, сделали работу и накануне нового сезона представим новое имя лиги. С высокой степенью вероятности, оно будет состоять из одного слова.

Примерно тогда же мы узнали, что лига получит имя этого трусливого и неуклюжего животного, который недостатки свои прячет за своей немаленькой массой и показной агрессивностью. Учитывая, что очень многие в мире воспринимают саму Россию в целом именно в качестве агрессивного и неуклюжего партнера, вряд ли решение по «Лиге-Медведь» можно назвать разумным.

Готов буду ошибиться, но за полгода иной информации не поступило. Была еще идея переименовать РФПЛ и РПЛ, но отмету ее как бессмысленную. Иначе этот ребрендинг займет свое почетное место в ряду дорогих перекрашиваний Сбербанка из густо-зеленого в нежно-салатовый или карты «Мир» (единственной карты, которую не принимают в мире, а только в РФ) из салатового в зеленый.

Возможно, будет принято половинчатое решение: РПЛ, но с продвижением на мировом рынке именно косолапого.

Но за этими разговорами можно не увидеть главного: а капитализируется ли этот продукт? «Матч-ТВ» и пока еще РФПЛ выпустили в среду каждый свой пресс-релиз по поводу подписания 4-летнего контракта. Но главного нет: а сколько это стоит? Есть ли движение вперед? Растет ли российский футбол в цене? Приближается ли он — хотя бы маленькими шагами — к тому, чтобы стать бизнесом, а не выполнять исключительно социальную функцию, сидя на шее у государственного бюджета? Увы, самого главного как раз не рассказал никто. Перенесли это на следующую неделю. Видимо, пока особо порадовать нечем. По слухам, сумма не слишком превышает прежнюю: за год не набежит и двух миллиардов рублей.

Первый после успешного, прорывного для нас Евро-2008 чемпионат России показывали десятки стран. Все покупали разные пакеты, но покупали и показывали. Сейчас на мой вопрос: а кто стал правообладателем наших футбольных трансляций для заграницы — так никто и не смог пока ответить. Подозреваю, что узнаем мы об этом даже не за десять дней до старта чемпионата, а гораздо позже.

Пока же остается приводить в порядок плывущие в Волгу стадионы и рассыпающиеся под ногами набережные, по которым словно медведь прошел… тут уж не до названий…