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Любовь к внедорожникам продолжает убивать людей
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Любовь к внедорожникам продолжает убивать людей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Согласно недавнему расследованию Detroit Free Press/USA Today, за последние несколько лет резко увеличилась популярность и уровень продаж внедорожников и вместе с этим количеством погибших пешеходов. Например, в Соединенных Штатах смертность с 2009 года выросла на 46 процентов и в 2016 году погибло почти 6000 человек.
Это достаточно страшные цифры, о которых, к сожалению, уведомлена Национальная администрация безопасности дорожного движениях (NHTSA), что в свою очередь не старается предотвратить смертельные исходы. Используя данные федеральных аварий, Страховой институт дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) определил, что в период с 2009 по 2016 год произошло значительное увеличения жертв после столкновений с определенными транспортными средствами, а именно — внедорожниками. Дополнительный анализ показал, что они спровоцировали 69-процентное увеличение ДТП.
Еще в 2001 году исследователи из Университета Роуэн прогнозировали рост смертности пешеходов, когда американцы начали переходить на внедорожники. Они утверждали, что из-за более высоких показателей веса и меньшей поворотливости, такие машины представляют особый уровень опасности для пешеходов. Также отчет NHTSA за 2015 год установил, что люди со значительно большей вероятностью «будут страдать от летальных исходов, если столкнуться с внедорожником или пикапом».
Учитывая постоянно растущее количество смертей, появилась необходимость во внедрении нового показателя безопасности автомобилей, а также усовершенствования систем безопасности, в том числе функции обнаружения пешеходов и автоматического экстренного торможения. На данный момент не все производители предоставляют указанные технологии в стандартной комплектации или даже в качестве опции.
В число остальных причин, провоцирующих ужасную статистику, входит алкогольное или наркотическое опьянение (как водителей, так и пешеходов), постоянное отвлечение внимания на смартфоны и гаджеты, использование полуавтономных технологий ненадлежащим образом и несоблюдение правил дорожного движения.
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