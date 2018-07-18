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В Нижнем Новгороде выберут лучший Совет общественного самоуправления
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В Нижнем Новгороде выберут лучший Совет общественного самоуправления 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба городской Думы, 19 июля, в четверг, в городе стартует городской конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода».
В рамках конкурса выберут лучшие объекты благоустройства в следующих номинациях: «Лучший балкон, лоджия»; «Лучший палисадник многоэтажного дома»; «Лучший палисадник частного сектора»; «Лучшая внутридворовая территория».
По данным организаторов, в этом году заявки на участие в конкурсе направили 58 жителей и 35 Советов общественного самоуправления. Итоги конкурса планируется подвести осенью текущего года.
В состав конкурсной комиссии входят депутаты городской Думы, представители администрации Нижнего Новгорода, представители Молодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода, Общественной палаты Нижнего Новгорода, общественных организаций города.
19 и 20 июля состоится объезд Автозаводского, Ленинского, Нижегородского и Советского районов, 23 и 25 июля — Канавинского, Приокского, Сормовского и Московского районов.
Напомним, в 2017 году победителями ежегодного конкурса стали 12 Советов и 53 жителя.
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