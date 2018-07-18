На пляже в Бобрах утонул подросток из Санкт — Петербурга

На диком пляже хутора Бобры в Краснослободском районе Волгоградской области утонул 15 — летний мальчик из Санкт — Петербурга

Подросток отдыхал на берегу со своими приятелями

— Сегодня днем компания мальчишек отдыхала на берегу дикого пляжа — подростки и несколько ребят постарше, — рассказала очевидец Екатерина. — Примерно в 14:00 они поплыли всей гурьбой: один не выплыл. После такой нелепой трагедии на берег приезжали и полицейские, и скорые — одна девушка почувствовала себя нехорошо.

Тело утонувшего подростка подняли из воды сегодня в 16: 30, уточнили краснослободские спасатели.

— Мальчик приехал к нам из Санкт — Петербурга, — уточнил замначальника поисково — спасательной службы Краснослободского поисково — спасательного отряда. — Он утонул далеко от берега — тело занесло аж за берегоукрепление. Думаю, что причиной трагедии стало сильное течение: мост, прижим. Наверное, ему просто не хватило сил выплыть из Волги.