СМИ: йеменские мятежники утверждают, что атаковали НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде

ТАСС , 18 июля. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что атаковало один из нефтеперабатывающих заводов корпорации Saudi Aramco в Эр-Рияде . Заявление хуситов распространил в среду телеканал Al Mayadeen.

По версии мятежников, удар нанес беспилотный летательный аппарат типа «Самад-2».

В свою очередь в саудовской компании заявили, что на складе при столичном НПЗ произошел пожар, он был локализован. О причинах возгорания неизвестно, пострадавших нет. Начато расследование инцидента.