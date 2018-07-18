СМИ: йеменские мятежники утверждают, что атаковали НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде 

ТАСС, 18 июля. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) утверждает, что атаковало один из нефтеперабатывающих заводов корпорации Saudi Aramco в Эр-Рияде. Заявление хуситов распространил в среду телеканал Al Mayadeen.
По версии мятежников, удар нанес беспилотный летательный аппарат типа «Самад-2».
В свою очередь в саудовской компании заявили, что на складе при столичном НПЗ произошел пожар, он был локализован. О причинах возгорания неизвестно, пострадавших нет. Начато расследование инцидента.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.