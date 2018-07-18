Приговорённую к сносу баню на Куйбышева начали разбирать вручную

Легендарную баню «Бодрость» на Куйбышева решили пока не сносить, а начать разбирать вручную. Как рассказали рабочие, демонтаж они начали, как и анонсировали, в понедельник и пока что работают без техники.

Снести баню должны до начала августа, и специальная техника всё-таки сюда приедет, но позже. Сейчас на задворках уже видны небольшие груды строительного мусора. На прошлой неделе вокруг бани появился строительный забор.

На месте «Бодрости» собираются строить элитный банный комплекс «Сандуны» по московской франшизе.