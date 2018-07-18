Владимир Платонов: В 2017 году доля доходов от деятельности малого и среднего бизнеса составила почти треть бюджета города

Сегодня малый и средний бизнес (МСБ) — основа финансовой стабильности стран рыночной экономики.

Как рассказал «Вечерней Москве» президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов по итогам прошлого года доля доходов от деятельности МСБ составила 26 процентов городского бюджета Москвы

— В нынешнем году эти показатели значительно выросли, и только за I квартал мы получили более 500 миллиардов рублей (около 9 миллиардов долларов США). Городские власти реализуют различные механизмы поддержки МСБ в городе, такие как упрощенная система налогообложения, для начинающих предпринимателей введены налоговые каникулы, предусмотрено возмещение части затрат по договорам аренды и кредитным договорам, — подчеркнул глава МТПП на панельной дискуссии по проблемам развития малого и среднего бизнеса в крупных городах в рамках Московского урбанистического форума.

Широко на дискуссии был представлен зарубежный опыт. Так, глава ТПП региона Париж — Иль де Франс Этьен Жан Гийо сообщил, что основной целью деятельности Палаты является выстраивание диалога между представителями МСБ при участии городских властей. Главными препятствиями для развития малого и среднего бизнеса он назвал высокие налоги, ограниченный доступ к новым рынкам и финансовым ресурсам.

Аналогичные сложности возникают и перед представителями МСБ в Стамбуле . Об этом рассказал вице-президент Торговой палаты Стамбула Дурсун Топчу. Он отметил, что 58 процентов инвестиций в его городе приходится на малый и средний бизнес. Помимо этого, представитель Турции особо отметил серьезную конкуренцию, которая характерна для Стамбула. При этом высокая плотность рынка является, по его словам, не столько препятствием для развития МСБ, сколько драйвером развития рынка. В качестве одного из направлений поддержки предпринимательства и инноваций господин Топчу назвал создание в Стамбуле технопарка.

Как отметил вице-президент МТПП Сурен Варданян , в Москве действуют 33 технопарка, и взаимодействие их с турецкими коллегами может стать одним из новых направлений сотрудничества двух палат — Московской и Стамбульской.

Среди сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели в российской столице, профессиональный консультант в области маркетинга и коммуникаций Пауль Брук ( Австрия ) остановился на необходимости облегчения ряда бюрократических процедур. Например, в Австрии процесс регистрации ООО занимает всего одну неделю и не требует предоставления избыточных данных и документов.

— Иногда молодой предприниматель начинает свой бизнес, не имея ни достаточных средств, ни офиса. И пока он пытается оформить все необходимые документы у него может пропасть желание начинать свое дело, — заявил эксперт.

Несмотря на то что в связи с проведенным мундиалем к Москве теперь появился повышенный интерес со стороны зарубежных туристов, проблемы в отрасли, которую представляют множество компаний МСБ, все же остаются.

Так, Сергей Абрамов , председатель Комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу, отметил, что сегодня туристические возможности главной водной артерии столицы используются лишь на 30–40 процентов.

— Еще предстоит большая работа по освоению причального пространства реки, а также по обновлению речной флотилии, — уверен глава общественной структуры Палаты. Тем более что десять красавиц-яхт «Рэдиссон», которые обслуживают гостей круглогодично и предоставляют на борту высококлассный сервис, уже доказали, что продолжать начатую работу по расширению туристических возможностей Москвы-реки необходимо. Кроме того, река могла бы стать и большой пассажирской транспортной артерией для москвичей: многим было бы удобно добираться по воде из дома на работу, например.

Инна Пехова, генеральный менеджер отеля Petroff Palace Hotel, директор по развитию отеля «Метрополь» рассказала, что туристы уже давно перестали рассматривать гостиницы как исключительно койко-места.

— Отель сегодня — это лицо города, по нему у гостей складывается первое впечатление о путешествии, — подчеркнула она. — Современные отели являются сосредоточением различных туристических услуг: трансферт, питание, развлечения, событийная жизнь города, удовлетворение различных, порой весьма неожиданных, просьб постояльцев. Крупные сетевые отели успешно справляются с организацией такого сервиса, однако у их небольших или начинающих коллег не всегда хватает сил, средств, инструментов для предоставления всего спектра туристических услуг и продуктов.

И в этом, по мнению Инны Пеховой, могла бы помочь специализированная городская служба, о создании которой стоит задуматься.

— Например, если у отеля нет собственной службы такси, гости через ресепшн могли бы обратиться в специальное городское такси, где водители гарантированно говорят на иностранных языках, — предложила она.