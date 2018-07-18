Банкам запретят наживаться на школьных обедах

Сейчас за школьные завтраки и обеды ученики расплачиваются банковской карточкой. При этом многие кредитные организации берут процент за транзакции, что иногда накладно для родителей, оплачивающих еду для своих детей. Члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации считают, что эту ситуацию надо исправить. С помощью сенаторов они намерены внести соответствующую норму в законопроект о детском питании.

Оплата с карты без процентов

Поправки о детском питании разрабатываются в Совете Федерации по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко . «Работа эта находится в завершающей стадии, законопроект будет готов к внесению в Госдуму в ближайшее время», — рассказала член Комитета палаты регионов по социальной политике Татьяна Кусайко на заседании Палаты молодых законодателей 18 июля, которое было посвящено организации питания детей.

Проект закона позволит сделать детское питание не просто безопасным, но качественным и полезным. В документе будут отражены методика по составлению меню для детских и школьных учреждений, меры контроля качества поставляемых продуктов и поддержки отечественного производителя питания. «Коль скоро речь идёт о создании новой системы детского питания в школах и дошкольных учреждениях, то к новым предложениям молодых законодателей наша рабочая группа относится с особым вниманием», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Одно из таких предложений прозвучало от муниципального депутата Московской области Елены Мокринской. «Сейчас в школе отменён оборот наличных денег, и если раньше дети сдавали деньги на обеды классному руководителю, то теперь для оплаты они пользуются банковской карточкой. Но проблема в том, что банк берёт процент за транзакцию и чтобы ребёнок пообедал на сто рублей, на карточку надо класть сто десять. Это, конечно, устраивает не всех родителей», — рассказала она.

Сейчас в школе отменён оборот наличных денег, и если раньше дети сдавали деньги на обеды классному руководителю, то теперь для оплаты они пользуются банковской карточкой.

Татьяна Кусайко, в свою очередь, напомнила, что вопрос выбора банка для таких операций находится в ведении регионов. «Однако это неправильно, что банки наживаются на операциях, связанных с оплатой детского питания. Для них должно быть сделано исключение», — согласилась Кусайко и посоветовала муниципальному депутату направить в рабочую группу по подготовке законопроекта предложение о том, чтобы оплата детских обедов осуществлялась без банковской комиссии.

Отвечать должен производитель Пока ещё не решена окончательно и проблема качества поставляемых в школу продуктов. Об этом рассказали муниципальные депутаты из Челябинской области . Сегодня Роспотребнадзор согласовывает лишь меню школьных столовых, а вот качество непосредственно поставляемых продуктов контролирует руководство учреждения, подписавшего договор поставки.

При этом основной метод такого контроля — «визуальный». Если же руководство школы всё же решить направить продукты в лабораторию, то стоимость такой экспертизы обойдётся примерно в 20 тысяч рублей. Причём заплатить за неё будет вынуждено само образовательное учреждение.

Но если даже недобросовестного поставщика удаётся выявить (то есть школа решилась потратить на это свой скромный бюджет), то это всё равно не значит, что он прекратит дальнейшую деятельность. Как правило, договоры заключаются с посредническими фирмами-поставщиками. При этом тот, кто произвёл некачественную продукцию, остаётся вне ответственности. Попав в реестр недобросовестных поставщиков, посредник перерегистрирует фирму и продолжает под другим названием закупать негодную продукцию у того же производителя. Учитывая этот печальный опыт, челябинские депутаты предлагают внести в законопроект пункт, по которому ответственность за некачественный товар для детских учреждений будет нести именно производитель, и она должна быть вплоть до уголовной, как это уже предусмотрено в сфере оборота алкогольной продукции.