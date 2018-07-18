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«Система озволит контролировать исполнение пожеланий жителей». Глеб Никитин поддержал проект «Наш Нижний»
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«Система озволит контролировать исполнение пожеланий жителей». Глеб Никитин поддержал проект «Наш Нижний» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области«Система озволит контролировать исполнение пожеланий жителей». Глеб Никитин поддержал проект «Наш Нижний»Глава региона Глеб Никитин поддержал инициативу администрации Нижнего Новгорода по запуску новой информационной системы контроля за качеством коммунальных услуг «Наш Нижний». «Наш Нижний» — это одно из решений, которые олицетворяют наше общее с городскими властями желание общаться с жителями, поставить на жесткий контроль исполнение их пожеланий», — отметил глава региона.
По словам Глеба Никитина, следующим шагом будет общение в онлайн-режиме с учреждениями здравоохранения, образования, с муниципальными и региональными чиновниками под особым контролем правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
«Это не первый опыт интерактивного общения: в таком же формате, с привлечением информационных технологий мы сейчас обсуждаем Стратегию развития Нижегородской области и формируем «Команду правительства», — добавил глава.
«В конечном итоге все эти продукты станут прообразом платформы «Открытое правительство Нижегородской области», — подытожил Глеб Никитин.
Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать ее отработку и оценить результат нижегородцы теперь могут онлайн с компьютера или смартфона, зайдя на сайт проекта.
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