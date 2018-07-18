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В России пройдут первые соревнования по ментальной арифметике
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В России пройдут первые соревнования по ментальной арифметике 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Москве впервые состоится международный конкурс по ментальной арифметике — участники из 39 государств будут практиковаться в быстром устном счёте, сообщает «Русская планета».
В основу этой методики положено вычисление на счётах, придуманных ещё пять тысячелетий назад в Китае. Её суть заключается в программе развития умственных способностей и творческого потенциала с помощью арифметических вычислений на счётах.
В рамках конкурса участникам предстоит решить несколько задач различной степени сложности — всего около 70 математических задач в течение пяти минут. Ментальная арифметика завоёвывает всё большую популярность в мире: на данный момент этот курс преподаётся в 50 иностранных государствах, включая США и Японию. Только в прошлом году семь российских школьников стали чемпионами мира в этой дисциплине на чемпионате, который проходил в Малайзии.
В этом году конкурс пройдёт в Москве 22 июля в Центре международной торговли, в нём примут участие более ста россиян и шестисот иностранных учащихся.
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