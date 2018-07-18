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Подземный переход на Пролетарской закрыли на реконструкцию
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Подземный переход на Пролетарской закрыли на реконструкцию 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Оренбурге на ул. Пролетарской недалеко от «Гулливера» закрыли на ремонт подземный пешеходный переход. Вместо него вблизи появилась «зебра» и соответствующие дорожные знаки.
В администрации города сообщают, что в управлении строительства и дорожного хозяйства готовят сметную документацию. После этого по итогам конкурса определят подрядчика, который займется ремонтными работами объекта.
Сегодня на балансе управления содержится 15 подземных переходов, 7 из них в этом году отремонтируют:
— ул. Чкалова (ост. «Газовик»);
— ул. Чкалова (ост. «Молодежная»);
— пр. Гагарина (ост. «Мира»);
— ул. Володарского (ост. «ТС Центр»);
— ул. Маршала Жукова (ост. Филармония);
— пр. Гагарина (ост. «Первая горбольница»);
— ул. 8 марта (ост. «ТД Восход»).
Для этих целей из областного бюджета выделят 1,5 млн рублей.
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