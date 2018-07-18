Введение нового платежа при покупке в интернет-магазинах откладывается

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме отклонить поправку о введении права правительства РФ устанавливать для физических лиц отдельный дополнительный платеж при покупке ими товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Соответствующая поправка была подготовлена правительством ко второму чтению законопроекта о таможенном регулировании. Глава комитета Андрей Макаров обратил внимание депутатов на то, что поправкой «вводится новый платеж», что не соотносится с концепцией обсуждаемого законопроекта.

"Илья Вячеславович, я хотел бы услышать, каким образом эта норма попала в таблицу поправок и что имело в виду правительство, когда ее включало, и ваше мнение по поводу ее необходимости. Потому что нигде никогда ни на каком уроне этот вопрос не прорабатывался", — обратился к замминистру финансов Илье Трунину Макаров, который предложил проголосовать за поправки правительства в редакции, исключающей эту норму.

"Я согласен с замечанием комитета, что если электронная торговля должна облагаться, она должна облагаться не только для физлиц. В любом случае это не предмет таможенного регулирования, поскольку те таможенные платежи, которые связаны с пересечением границы, они установлены даже не российским законодательством, а законодательством ЕАЭС . Поэтому, наверное, комитет здесь прав, что сейчас эту норму вводить преждевременно", — отметил Трунин.

После голосования по поправкам норма была исключена из законопроекта «О таможенном регулировании», планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 24 июля.