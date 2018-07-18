«Стабильность в каждом рубле»: жители Кубани выплатят более 16 миллиардов кредита

Начало лета выдалось не только жарким по температуре, но и заявлениям чиновников, которые говорили об экономической стабилизации Кубани, а также городов и поселений, расположенных на ее территории. При этом на портале государственных закупок появились контракты, согласно которым регион берет на себя дополнительные кредитные обязательства.

Так, администрация Кубани берет в долг 13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) рублей. Процентные ставки по нескольким контрактам разные, но помимо основной суммы необходимо дополнительно перечислить кредитной организации 1 553 227 668 рублей.

Но не только край берет на себя финансовые обязательства. Так, Краснодар хочет взять в долг 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей. Сумма процентов указана в размере 74 250 000 рублей за весь период пользования средствами.

Администрация Кущевского района хочет получить 32 040 000 рублей. Сумма, которую необходимо вернуть банку, будет больше на 2 643 300 рублей. Сам центр района также разместил на портале государственных закупок тендер. Сумма контракта обозначена в размере 12 000 000 рублей, при процентах — 2 419 200.

Не отстает и Туапсинский район, который рассчитывает на получение 48 000 000 рублей. За 1096 дней пользования средствами дополнительно необходимо отдать 11 524 320 рублей — 8,003% годовых.

Лабинское городское поселение отдаст 14 850 000 рублей за то, чтобы профинансировать дефицит бюджета на сумму 60 000 000 рублей.

А вот Красноармейскому району необходимо 110 000 000 рублей с возможностью свободной выборки. Сумма по процентам за пользование средствами составит 27 192 000 рублей. Гулькевичский район намерен получить 97 896 500 рублей, за пользование которыми придется отдать 22 810 863 рубля.

Если обратить внимание на другие, менее крупные займы, то — 15 676 600 рублей берет Кореновский район (3 729 231 рублей процентов); Каневской район — 15 000 000 (1 764 273 рублей — проценты); Ейск — 21 800 000 рублей (4 921 429 — проценты); Кореновск — 34 668 200 (4 829 608 рублей — проценты); Каневской район — 3 000 000 рублей (859 500 — проценты); Ахтырское поселение — 5 000 000 рублей (2 081 424 — проценты); Холмское поселение — 3 237 000 рублей (307 515 — проценты).

Ранее, администрация региона неоднократно заявляла о том, что долговые обязательства края и городов значительно сокращены — до минимума. Справедливости ради стоит отметить, что часть кредитов берется под достаточно низкий процент, что позволит выплатить займы с более высокой ставкой.

Напомним, что бюджет региона, городов и поселений формируется из средств жителей, предпринимателей. Иными словами, гражданам не только придется «выплатить» более 14 миллиардов рублей новых долговых обязательств, но и почти 1 500 000 000 (полтора миллиарда) рублей процентов.