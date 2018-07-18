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4 знаменитости, которые обожают папарацци
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4 знаменитости, которые обожают папарацци 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Адам Ливайн
Певец уверен, что именно папарацци сделали его знаменитым. «Ну да, а как еще? — говорит Адам. — Кем бы я был без этих парней? Никому не известным парнем. Мне нравится, что моя жизнь кому-то интересна».
Тейлор Свифт
"Попробуйте поискать себе другую работу, если эта не подходит!" — призывает певица своих коллег по цеху и всегда с пониманием относится к фотографам. Наверное, именно поэтому практически на каждом снимке Свифт выходит очень удачно!
Виктория Бэкхем
Дизайнер уверена: жаловаться на папарацци — снобизм. «Да я самая счастливая женщина на земле! То же мне проблема!» — говорит Виктория.
Джастин Теру
Единственное, что удивляет актера, — это умение фотографов оказываться рядом в самых нелепых ситуациях. «Не знаю, как они это делают! — смеется Джастин. — Но лично меня ничего не смущает. Это часть работы».
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