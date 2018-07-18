В ДК сельского поселения Успенское Одинцовского района сделают ремонт в 2019 году

Минмособлимущество обеспечило передачу дома культуры «Сосны» в собственность сельского поселения Успенское Одинцовского района, ремонт в нем планируют провести в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Построенный в 1963 году ДК «Сосны» был центром культурной жизни ближайших сел — здесь существовала библиотека, работали кружки художественной самодеятельности и студии, проводились концерты и показы фильмов. Именно здесь жители Сосен и соседних поселков Заречье и Николина гора собирались, чтобы вместе отпраздновать знаменательные даты. Однако здание ветшало и спустя годы, в нем стало невозможно проводить мероприятия из-за угрозы безопасности жизни.

Андрей Аверкиев. «ДК «Сосны» находился в федеральной собственности и относился к ФГАУ «Оздоровительный комплекс „Рублево-Успенский“», однако не использовался им, и администрации поселения Успенское и Одинцовского района стали ходатайствовать о его передаче муниципалитету. На бывший ДК у поселения были большие планы — ремонт и полное возрождение культурной и досуговой жизни — поэтому правительство области не смогло остаться в стороне и поддержало инициативу главы поселения и администрации района», — сказал министр имущественных отношений Московской области

По его словам, сейчас процесс передачи здания ДК «Сосны» площадью 2 030 квадратных метра в собственность сельского поселения Успенское завершен. Администрация планирует начать ремонт в 2019 году.