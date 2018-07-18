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Военный полигон в Новосибирской области готов к проведению Международных армейских игр
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Военный полигон в Новосибирской области готов к проведению Международных армейских игр 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В преддверии соревнований на полигоне провели восстановительные работы на комплексе препятствий «Тропа разведчика» и войсковом стрельбище, были оборудованы водная переправа и танкодром.
На военном полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного училища закончилась подготовка объектов к проведению международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки», который пройдет в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа.
Готовясь к соревнованиям, на полигоне провели восстановительные работы на комплексе препятствий «Тропа разведчика» и войсковом стрельбище, были оборудованы специальная водная переправа и танкодром протяженностью свыше 4,5 км.
На международных армейских играх командам из 8 стран предстоит выявить лучших на следующих этапах: «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс разведчиков-специалистов», «Преодоление комплекса препятствий „Тропа разведчика“, „Стрельба“ и „Выход разведывательной группы в район сборов после выполнения задачи“.
В международном этапе конкурса „Отличники войсковой разведки“ примут участие военнослужащие из России, Китая, Армении, Белоруссии, Судана, Зимбабве, Казахстана и Узбекистана.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 28 июля в Центральном парке Новосибирска.
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