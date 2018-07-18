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Пост Роналду о переходе в «Ювентус» — шестой в истории Инстаграма по числу лайков
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Пост Роналду о переходе в «Ювентус» — шестой в истории Инстаграма по числу лайков 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Публикация форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в Инстаграме о переходе в «Ювентус» со словами «Вперед, „Юве!“ набрала 11,1 миллионов лайков. Это шестой по популярности пост в данной социальной сети. Отметим, что фотография была опубликована всего два дня назад.
Forza Juve! #FinoAllaFine
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Июл 2018 в 11:34 PDT  По количеству лайков в Инстаграме лидирует американская модель Кайли Дженнер. Она 6 февраля 2018 года опубликовала фотографию с дочерью Сторми, которая набрала 17,9 миллионов лайков.
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