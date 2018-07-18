Пост Роналду о переходе в «Ювентус» — шестой в истории Инстаграма по числу лайков

Публикация форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в Инстаграме о переходе в «Ювентус» со словами «Вперед, „Юве!“ набрала 11,1 миллионов лайков. Это шестой по популярности пост в данной социальной сети. Отметим, что фотография была опубликована всего два дня назад. Forza Juve! #FinoAllaFine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Июл 2018 в 11:34 PDT По количеству лайков в Инстаграме лидирует американская модель Кайли Дженнер. Она 6 февраля 2018 года опубликовала фотографию с дочерью Сторми, которая набрала 17,9 миллионов лайков.