Пропускная способность «Лужников» выросла в десять раз

Благодаря реконструкции, проведенной к чемпионату мира по футболу, пропускная способность стадиона «Лужники» выросла в десять раз. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме.

"В старом стадионе вход-выход был организован в виде нескольких подъездов, а внутри были длинные лестницы как в обычном жилом доме. После реконструкции мы переключились на большие открытые винтовые лестницы, которые ускорили процесс заполнения в 10 раз", — отметил Кузнецов.

По стандартам FIFA, длительность входа-выхода для стадиона не должна превышать восемь минут. А поскольку вместимость обновленных «Лужников» составляет 80 тысяч человек, решить эту задачу было непросто, подчеркнул главный архитектор. «В целом, именно этот стандарт стал одним из вызовов при реконструкции, и мы с ним справились» — добавил он.