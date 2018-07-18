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Обвинение требует оставить под стражей задержанную в США россиянку
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Обвинение требует оставить под стражей задержанную в США россиянку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 29-страничное ходатайство, поданное в федеральный окружной суд Вашингтона.
В нем отмечается, что «существует серьезный риск побега Марии Бутиной». При этом прокуратура ссылается на природу выдвинутых обвинений, «явные доказательства вины» (о чем именно идет речь, не уточняется), а также наличие связей за границей.
Напомним, Мария Бутина была задержана 15 июля, на следующий день суд поместил ее под стражу до следующего заседания, которое должно состояться сегодня. Россиянку обвиняют в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в ведении самой этой деятельности. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Ее адвокат Роберт Нил Дрисколл считает обвинения раздутыми.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, претензии Бутиной «притянуты за уши».
"Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась, — отметила дипломат. — Создается впечатление, что ФБР США вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ. И исходит он от тех сил, что заинтересованы в нагнетании русофобской истерии, потому периодически и вбрасываются «выдуманные сенсации о мнимом придуманном российском вмешательстве в американские внутренние процессы».
Захарова также полагает, что задержание Бутиной имело своей целью минимизировать положительные итоги встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Между тем, газета The Washington Post сообщила, что ФБР вело постоянную слежку за задержанной в Вашингтоне россиянкой с 2016 года. Такая практика не является редкостью в США.
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