Новый законопроект увеличит время обжалования действий коллекторов

Такой нужный и полезный законопроект в настоящее время разрабатывает Министерство юстиции России . Суть документа в следующем — может быть увеличен до трех лет срок давности «за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности, то есть по статье 14.57 Кодекса об административных правонарушениях».

Если перевести эту юридическую формулировку на нормальный язык, то получится следующее. Сейчас срок давности привлечения коллектора к административной ответственности, то есть возможность наказать их рублем за незаконные действия и нарушение прав должников, составляет три месяца. Не успел пожаловаться или потребовать быстро рассмотреть жалобу — гуляй, срок по заявлению истек.

Сейчас срок давности привлечения коллектора к административной ответственности всего три месяца

Почему так происходит? Коллекторские конторы — это коммерческие организации. По мнению разработчиков закона, сегодня плановые проверки юрлиц проводятся не чаще, чем раз в три года. Именно в ходе таких проверок и могут выплыть нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек. Предложенные изменения, как считают в министерстве, повысят «эффективность применения мер административного воздействия к лицам, которые взыскивают просроченную задолженность с нарушением требований законодательства», а также станут предупреждением на будущее.

Но это не все неприятные новшества для коллекторов. Министерство разрабатывает еще два проекта. Их цель — усовершенствовать порядок рассмотрения обращений граждан о незаконных действиях коллекторов. Предлагается наделить службу судебных приставов полномочиями требовать информацию и документы, необходимых для полного рассмотрения доводов из жалоб граждан о нарушении их прав. Минюст считает необходимым ввести административную ответственность для коллекторов за непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, документов приставам.

Правда, пока не уточняется, какими будут санкции за соответствующее правонарушение.