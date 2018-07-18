В СК «Сбербанк страхование жизни» назвали самые доходные стратегии ИСЖ в первом полугодии

Самыми доходными стратегиями инвестиционного страхования жизни в компании «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии 2018 года стали стратегии, связанные с нефтяным сектором, IT и Интернетом. Это «Глобальный нефтяной сектор» с доходностью 14,8% (31,7% в годовом выражении), «Кибербезопасность» — 9,6% (20,2% в год), «Новые технологии» — 7,9% (16,4% в год), говорится в сообщении компании с уточнением, что данные актуальны для рублевого пятилетнего полиса со 100-процентной гарантией с учетом валютной переоценки.

Венесуэлой и «Нефтяной сектор продемонстрировал хорошие результаты благодаря бурному восстановлению нефтяных котировок на фоне сокращения добычи Ираном Канадой . Стратегии, связанные с IT и Интернетом, тоже стали успешными, поскольку инвесторы позитивно реагировали на корпоративные новости крупнейших компаний отрасли. Так, компания Уоррена Баффета приобрела 75 миллионов акций компании Apple , которая продемонстрировала рост почти на 9%. Бумаги Microsoft выросли на 14,5% благодаря популярности облачных сервисов компании, доля Microsoft на этом рынке теперь превышает долю Google », — комментирует старший инвестиционный аналитик СК «Сбербанк страхование жизни» Борис Борзунов.

Для большинства финансовых рынков первое полугодие 2018 года было менее удачным, чем первое полугодие прошлого года, констатируют в страховой компании. Главными факторами, повлиявшими на это, стали действия основных мировых центробанков по ужесточению монетарной политики и торговые войны между США и остальным миром. На этом фоне отдельные инвестстратегии продемонстрировали меньшую, а некоторые — отрицательную доходность. Так, доходность стратегии компании «Сбербанк страхование жизни» «Глобальный фонд облигаций» составила минус 4,4%, стратегии «Золото 2.0» — минус 3,3%. Но при отрицательной доходности клиенты по ИСЖ не теряют деньги, так как действует защита капитала, напоминает Борзунов.

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