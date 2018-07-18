На Украине сокращается добыча угля

Как сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины , за первое полугодие объём добычи коксующегося угля сократился на 8,2% и составил 3 млн 201,5 тысячи тонн, энергетического — на 11,1% (до 13 млн 293,8 тысячи тонн), рядового — на 10,5% (до 16 млн 495,3 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Негативная тенденция сохраняется на протяжении длительного времени: в 2017 году производство по этим трём категориям угля по сравнению с 2016 годом упало на 18,6%, 13,5% и 14,6% соответственно.

Проблемы в этой сфере в значительной степени связаны с утратой украинскими властями контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, где расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля.