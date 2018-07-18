На Украине сокращается добыча угля 

Как сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, за первое полугодие объём добычи коксующегося угля сократился на 8,2% и составил 3 млн 201,5 тысячи тонн, энергетического — на 11,1% (до 13 млн 293,8 тысячи тонн), рядового — на 10,5% (до 16 млн 495,3 тысячи тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Негативная тенденция сохраняется на протяжении длительного времени: в 2017 году производство по этим трём категориям угля по сравнению с 2016 годом упало на 18,6%, 13,5% и 14,6% соответственно.
Проблемы в этой сфере в значительной степени связаны с утратой украинскими властями контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, где расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля.
Ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников раскритиковал руководство Украины за импорт угля вместо развития собственного производства, которое позволило бы зарабатывать на поставках энергоресурсов в другие страны. Как уточнил бывший глава пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук, за первые пять месяцев 2018 года стоимость импортного угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22% и составила $1,5 млрд Основным поставщиком стала Россия — 62,9% ($962,7 млн), затем следуют США — 31,6% ($483,9 млн), $483,9 млн и Канада — 3,2% ($48,4 млн).