Пинский предложил распространить опыт офшоров в двух регионах на другие территории страны

Он сказал об этом, выступая от фракции во время рассмотрения в первом чтении законопроектов о создании в Калининградской области Приморском крае специальных административных районов с особым налоговым режимом для международных компаний.

«Я уверен, что будущие офшорные компании со временем, начав с Калининградской области и Приморья, можно будет распространить и на другие территории страны. Обстановка для международного бизнеса там будет не хуже, чем за рубежом», — сказал Пинский.