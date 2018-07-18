Пинский предложил распространить опыт офшоров в двух регионах на другие территории страны 

Предстоящий опыт российских офшоров необходимо будет распространить и на другие территории страны. Об этом 18 июля заявил зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктор Пинский («Единая Россия»).
Он сказал об этом, выступая от фракции во время рассмотрения в первом чтении законопроектов о создании в Калининградской области и Приморском крае специальных административных районов с особым налоговым режимом для международных компаний.
«Я уверен, что будущие офшорные компании со временем, начав с Калининградской области и Приморья, можно будет распространить и на другие территории страны. Обстановка для международного бизнеса там будет не хуже, чем за рубежом», — сказал Пинский.
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроекты о создании специальных административных районов на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Резидентами этих зон станут хозяйственные общества, которым предоставлен статус международных компаний со специальными налоговыми и административными режимами.