Чище в 20 раз: в Аргази перестанут поступать загрязнённые стоки с Карабаша

Работы по строительству канала для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий Карабаша и возведение дамбы должны завершиться в 2019 году, сообщает Министерство экологии Челябинской области

В регионе реализуется проект по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища.

По сути, это канал — новое русло реки Сак-Элга, который должен пройти в обход загрязнённых территорий и дамба, которая позволит удержать прежний сток реки. Это приведёт к образованию мелководного водохранилища, здесь будут высажены камыш, рогоза и т.д. Они начнут очищать воду, поглощая загрязняющие вещества.

«Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Его финансирование общей стоимостью 210 млн руб. осуществляется из областного бюджета, — пояснил министр экологии Сергей Лихачев . — Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Исследования и расчёты показали, что реализация проекта обеспечит сокращение загрязнения единственного источника питьевого водоснабжения города Челябинска , Аргазинского водохранилища, в 20 раз».

В настоящее время рабочие уже построили площадку для будущей дамбы, прокладывают обводной канал, отсыпают его берега. Всего им предстоит построить 1,2 км канала. На данный момент уже выполнено более 50% работ.