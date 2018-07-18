Ради сохранения своих парков москвичи готовы идти в генпрокуратуру

Жители Дмитровского района Москвы провели 17 июля сход, на котором обсуждалась проблема застройки зеленой зоны бывшего госпиталя ВВС на улице Лобненская. Там, по их словам, ГК ПИК планирует возвести многоэтажный жилой комплекс, а зеленый массив, который представляет собой «легкие» района, при этом будет вырублен. Общественные слушания по этому вопросу, полагают жители, были проведены в мае с существенными нарушениями. Уплотнительная застройка, уверены местные активисты, приведет к возникновению пробок на дорогах, а также очередей в поликлиники, детсады и школы.

Говоря о проблеме, Сергей Удальцов, в частности, поделился своим мнением, что при Собянине, конечно, в столице делается много, однако не столько для граждан, сколько для друзей-бизнесменов действующего мэра.

— Я скажу одну простую вещь — если мы будем надеяться на нынешнюю мэрию, не факт, что у нас все будет хорошо, — подчеркнул он. — Поэтому надо сопротивляться. Мирно, но настойчиво. Почему надо сталкивать жителей лбами? Почему не найти и место для новых домов, и место для парка? На власть надо влиять.

— В Москве много парков, но этот особенный, — отметил, обращаясь к жителям, Николай Зубрилин. — Плодовые деревья, яблони цветут. Эту природу нужно охранять. Органы власти с 90-х годов устранились от решения проблем, но от вашей активности сейчас зависит то, как вы будете жить. Застройщики думают только о своем бизнесе, проблемы жителей их не волнуют, а органы местного самоуправления плохо защищают права горожан. За то, что происходит в округе личную ответственность несет именно префект, у которого есть возможность донести до Собянина недостатки этого проекта. Но если совет местных депутатов не помог — обращайтесь в Мосгордуму. Ничего строить без разрешения граждан нельзя. Каждый чиновник должен понимать — не всегда нужно ломать сопротивление жителей о колено, надо уметь идти им навстречу.

По итогам встречи были принято решение оформить соответствующие запросы в правительство и префектуру, а также требовать проведения повторных общественных слушаний. «Если это не поможет, — добавил Николай Зубрилин, — мы обратимся к президенту и в генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела против нарушителей закона».

Ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин, говоря о градостроительной политике Москве, подчеркнул:

— Городу нужно больше парков — не развлекательных, а «зеленых зон», легких для города. Как в Берлине, Париже, Лондоне. Москве нужно больше «городских лесов», таких как Ботанический Сад, Сокольники, Серебряный бор. Москва превращается в город, в котором экологическая ситуация становится определяющим фактором для здоровья жителей. Игнорировать проблему загрязнения московского воздуха больше нельзя. Эту проблему надо решать. Объективно нет причин, почему Москва не может усилиями властей, крупного бизнеса и жителей стать одним из самых зеленых городов в мире. Я очень люблю московские парки и скверы, природные территории и леса. Они дополняют образ Москвы и делают ее по-настоящему красивой и запоминающейся. Но чтобы справиться с серьезными экологическими проблемами, уже сейчас надо начинать принимать правильные решения.

Кандидат также принципиально выступает за запрет точечной застройки в Москве. «Хотите строиться, — считает он, — стройте социальное жильё там, где это будет востребовано, не разрушая городскую инфраструктуру».

Новости Москвы: Кандидат в мэры Москвы занялся решением проблем жителей столичных общежитий

Выборы мэра Москвы: Мусорная мафия ведет Москву к катастрофе

Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы