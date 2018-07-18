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Наши первые детские воспоминания — это проделки воображения
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Наши первые детские воспоминания — это проделки воображения 

Ридус 2 часа назад
В новом исследовании психологи выяснили, что у большинства людей детские воспоминания до 3 лет являются ложными. С возрастом человек сам «конструирует» эти воспоминания, основываясь на прожитый опыт, просмотренные фильмы и яркие эмоции.
К такому выводу пришли специалисты из Англии, опросившие 6641 человека на предмет ранних воспоминаний. Выяснилось, что большинство опрошенных свое первое воспоминание относят к возрасту до 2 лет.
В исследовании психологов приняли участие добровольцы в возрасте от 11 до 90 лет. Исследователи попросили участников рассказать свое первое воспоминание, не основанное на известных им семейных историях или фотографиях. После этого участники рассказали, какие эмоции у них вызывают эти воспоминания, а также говорили ли они об этих моментах со своими близкими.
Результаты эксперимента показали, что 2487 человек отнесли свои первые воспоминания к возрасту младше двух лет, из них 893 — к возрасту до года. Обычно о таких воспоминаниях говорили люди среднего и пожилого возраста, среди молодежи такое встречалось реже.
Воспоминания участников можно разделить на три группы: прогулки в коляске, совместные семейные мероприятия, например отдых на природе или торжество, а также негативные эмоции — грусть или сильный испуг.
Авторы исследования пришли к выводу, что совсем ранние воспоминания (до 3 лет) в большинстве случаев являются ложными и искусственно вызванными.
Это происходит неосознанно, человек может искренне верить, что с ним это действительно происходило. Но это лишь игры нашего разума, — уточняют психологи.
По мнению специалистов, в таких образах комбинируются эмоциональный опыт более старшего возраста, когда мы осознанно испытывали негативные эмоции, или часто видим какие-то детали, которые остались в нашей памяти и «спутались» с другими воспоминаниями.
А когда мы обсуждаем эти моменты с другими люди, воспоминания закрепляются в нашей памяти, как реальные события.
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