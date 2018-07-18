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Черный Георгин, или как убийство Элизабет Шорт стало самым загадочным в истории США
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Черный Георгин, или как убийство Элизабет Шорт стало самым загадочным в истории США 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
В начале 1947 года в окрестностях Лос-Анджелеса было обнаружено тело американки Элизабет Шор. Девушку, которую позднее прозвали Черный Георгин, жестоко убили, однако раскрыть странное преступление, считающееся одним из наиболее загадочных в США, никому в итоге так и не удалось. Элизабет Шорт росла на просторах штата Массачусетс, однако в 19-летнем возрасте решила отправиться в Лос-Анджелес, где проживал ее отец. Отношения с последним не складывались, поэтому в итоге она оказалась в Санта-Барбаре, затем снова вернулась домой, а позднее несколько лет жила во Флориде, где трудилась официанткой. Кроме того, она подрабатывала моделью в универмаге и даже пыталась пристроиться на военную базу, но долго там не продержалась. Тело Шорт было найдено 15 января, после чего об этом сообщили полиции. Приехавшие полисмены оказались шокированы, когда обнаружили расчлененное и обнаженное тело девушки. Труп разделили в области талии на две части, также имелось множество гематом, а на лице вырезали улыбку Челси. Кроме того, убийца удалил внешние и внутренние половые органы, а также соски.
Из-за увечий определить время смерти было крайне проблематично, но в итоге был сделан вывод, что она наступила за сутки до обнаружения трупа. Не сразу установили и личность покойной, и лишь после анализа отпечатков пальцев в покойной узнали 22-летнюю Элизабет Шорт. Последний раз ее видели живой 9 января, также следствие выяснило, что убили несчастную, скорее всего, в другом месте, а труп выбросили у всех на виду. Вероятно, ее долгое время пытали. Полиция медленно расследовала дело, а затем подключились сотрудники ФБР. Многочисленные допросы помогли выяснить, что Элизабет Шорт любила привлекать внимание богатых мужчин, но в интиме им всегда отказывала, отмечая, что испытывает интерес только к неординарным личностям. Допускалось, что убить американку мог кто-то из ухажеров, но у всех предполагаемых преступников имелось твердое алиби. В прессе Шорт прозвали «Черным Георгином», заявляя, якобы такое прозвище девушка получила при жизни. Однако в полиции отметили, что никто из знакомых покойной не упоминал подобной «клички», и в СМИ ее придумали, чтобы привлечь внимание общественности. Жестокость, с которой расправились с Шорт, и тонкости убийства вынудили ФБР долго не бросать попытки найти преступника. В итоге это дело оказалось одним из наиболее масштабных и продолжительных в истории США, ведь число допрошенных составило несколько тысяч, подозреваемых — несколько сотен. Не менее 60 человек, среди которых две женщины, в разное время называли себя убийцами «Черного Георгина», кроме того, полиция обвиняла в причастности к кончине Шорт более 20 человек. В СМИ писали, что сделать такое с мечтавшей покорить Голливуд девушкой мог серийный маньяк, поскольку якобы после случившегося в Калифорнии имели место несколько схожих убийств. Однако найти виновного, даже несмотря на потраченные усилия, не удалось. Впрочем, вина кого-либо из них доказана не была. Тело Шорт покоится в городе Окленд, Калифорния, а не дома, поскольку члены ее семьи заявили, что она полюбила это место.
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