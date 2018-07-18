КС запретил регионам залезать в казну своих административных центров

Проверку конституционности положений Бюджетного кодекса попросило провести муниципальное образование — городской округ «Город Чита». Чита — административный центр Забайкальского края , и в соответствии с региональным законом «О статусе столицы Забайкальского края» должен получать субсидии на поддержание этого статуса. В 2013 году администрация Читы в рамках согласованных бюджетных ассигнований заключила контракт на благоустройство города, однако из бюджета региона денег на эти работы так и не получила. Из казны муниципалитета по решению суда изъяли 2,4 миллиона рублей, но взыскать просроченную кредиторскую задолженность с бюджета края не удалось.

Суды сослались на статью 242 БК РФ , по которой «бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря». В правоприменительной практике это понимается так, пояснил КС: «Поскольку бюджеты края тех лет, в отношении которых администрацией городского округа ставится вопрос о взыскании недополученных средств, к моменту обращения истца в суд исполнены, обязательства по этим бюджетам следует считать прекращенными». А закон не предусматривает понятия кредиторской задолженности бюджета прошлых лет.

На такие же аргументы судебные инстанции ссылалась еще два раза — в 2016 и 2017 годах, когда муниципалитет пытался взыскать кредиторскую задолженность, возникшую из-за ненадлежащего исполнения краем регионального закона. По мнению читинской администрации, подобный подход противоречит статье 133 Конституции, которая гарантирует право на судебную защиту и компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых властью.

Завершение финансового года не основание для прекращения принятых субъектом обязательств

С одной стороны, по мнению судей КС, органы госвласти, налагая на муниципалитет как бы дополнительные обязанности, связанные со статусом центра региона, обязаны оказывать материально-финансовую поддержку. Если же эти обязательства не исполняются, местные власти должны обратиться в суд.

С другой стороны, государство и его территориальные представительства «являются особыми субъектами исполнения судебных решений, что предопределяет использование специального порядка обращения взыскания на средства бюджетов». Но при этом в законе действительно не предусмотрен такой специальный порядок предъявления имущественных требований публично-правовым образованием одного уровня к публично-правовому образованию другого уровня, что ограничивает гарантированное Конституцией право на судебную защиту. Поэтому дату «31 декабря» в БК следует рассматривать лишь как своеобразное пересечение границы, но не как возможность отказаться от всех обязательств прошлого периода, решил КС.

— Завершение финансового года само по себе не является основанием для прекращения принятых на себя субъектом РФ расходных обязательств и не может служить поводом для отказа в обеспечении их принудительного исполнения в рамках существующих судебных процедур, — сказано в постановлении суда. — Иное означало бы невозможность удовлетворения имущественных требований муниципального образования к субъекту на том лишь формальном основании, что они предъявлены за пределами финансового года. Статьи 242 Бюджетного кодекса признаны не противоречащими Конституции. Решение по делам столицы округа пересмотрят.