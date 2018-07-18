На Алтае предпринимателей в каждом третьем селе освободили от применения кассовой техники

БАРНАУЛ , 18 июля. / ТАСС /. Предприниматели в каждом третьем селе в Алтайском крае освобождены от применения кассовой техники из-за отсутствия в регионе стабильной интернет-связи. Проблемы с инфраструктурой ставят в неравное положение участников рынка, работающих в правовом поле. Такое мнение во вторник высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

"Легальным предпринимателям сложно конкурировать, — сказал Нестеров на заседании общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. — Не проработано у нас введение системы «Меркурий» — это приводит к сокращению легального оборота продукции из-за нестабильной интернет-связи. От применения контрольно-кассовой техники у нас освобождены предприниматели в более 630 населенных пунктах края".

Информационная система «Меркурий» предназначена для контроля за товарами, подконтрольными Россельхознадзору , с момента их производства до реализации. Онлайн-кассы, на которых установлен «Меркурий» должны быть подключены к сети интернет. Предприниматели и организации, ведущие деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях, вправе не применять онлайн-кассы.

По данным администрации Алтайского края, в прошлом год предприятия малого и среднего бизнеса обеспечили более 21 млрд рублей инвестиций в основной капитал региона, что на четверть больше показателей 2016 года. Предприниматели уплатили в бюджет края более 14 млрд рублей налогов, что на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. Около 40% жителей края работают в организациях, относящихся к малому и среднему предпринимательству.