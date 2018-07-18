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Четыре костромских «хвоста» отправились в заграничные путешествия
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Четыре костромских «хвоста» отправились в заграничные путешествия 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Из Костромской области за границу отправились сразу 4 брата наших меньших. Две собаки и два кота уехали в путешествие по разным причинам. Кто-то путешествует вместе с хозяевами, а кто-то найдет новых хозяев в другой стране, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
Так, пес породы бультерьер поехал в Беларусь, йоркширский терьер — в Италию. Также в путешествие отправились два котенка. Котенок сибирской породы будет жить в США, а русской голубой — в Великобритании.
Все животные прошли осмотр и получили заключение — здоровы. Им выдали разрешительные документы на вывоз.
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