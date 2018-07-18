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Парламент Нидерландов возмутили ксенофобские заявления главы МИДа страны
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Парламент Нидерландов возмутили ксенофобские заявления главы МИДа страны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок позволил себе неосторожные высказывания на закрытой встрече, что возмутило депутатов парламента страны, когда видеозапись попала в открытый доступ.
Блок 10 июля встретился с 80 работниками международных организаций, видеозапись фрагментов встречи попала к телеканалу Zembla, передает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.
Так, на видео Блок говорит, что не знает примеров «мультиэтнического или мультикультурного общества, где по-прежнему живет коренное население… и где это общество живет в мире». Участник встречи назвал Суринам, но министр ответил, что это «недееспособное государство, и это связано с этническим разделением». А Сингапур — «крайне выборочно подходит к миграции», не разрешая въезд бедным мигрантам.
Блок заметил, что каждое общество определяет границы в вопросе приема мигрантов. Так, по его словам, «хорошо иметь турецкую пекарню за углом», но это может привести к «определенным побочным эффектам». «А если вы живете посреди этого, то вам приходится крайне непросто», — сказал он.
Глава МИД также отметил, что на улицах Варшавы или Праги сложно встретить темнокожего. «Эти люди уезжают через неделю, возможно, их даже избивают. У них там нет никакой жизни», — пояснил он.
В парламенте Нидерландов удивились откровенности министра. Депутат Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Хан тен Бруке считает, что Блок мог бы выражать мысли «в более мягкой форме». А депутат от Партии труда Лиланне Плумен назвала слова Блока «крайне непрофессиональными».
«Я живу в Амстердаме рядом с людьми различного происхождения, и мы отлично уживаемся. А если у нас и возникают проблемы, то мы обсуждаем их. Было бы хорошо, если бы министр взял свои слова обратно. Также хотелось бы понять, что это означает для европейской миграционной политики», — сказала она.
Лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс обратился к премьер-министру страны Марку Рютте с просьбой объяснить, почему кабинет министров проводит политику, расходящуюся со словами Блока.
Блок ответил на претензии. Он пояснил, что хотел «побудить участников встречи к открытому обмену мнениями» и «использовал примеры, которые могли бы быть неподходящими в общественных обсуждениях».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале, который разгорелся в Нидерландах в феврале. Министр иностранных дел страны Халбе Зейлстра долгое время пересказывал слова Путина, которые он якобы слышал, однако позже признался, что солгал о встрече.
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