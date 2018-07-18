Ещё
Глава ВТБ прокомментировал снижение доли России в госдолге США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ВТБ прокомментировал снижение доли России в госдолге США 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Снижение вложений РФ в гособлигации США может свидетельствовать о том, что ЦБ и Минфин в своей политике учитывают риски санкций и таким образом минимизируют их, считает глава ВТБ Андрей Костин.
По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.
"Посмотрите, последние санкции, которые затронули уже наши ведущие предприятия, такие как "Русал", "Ренова", — это, безусловно, показывает нам, что нам нужно быть осторожнее. Думаю, что Центральный банк на это тоже реагирует, потому что Центральный банк часто критикуют за то, что они держат деньги за границей. Я думаю, что это правильно отчасти, все это делают. Но, конечно, (надо — ред.) как-то минимизировать риски, сократить эти риски… поскольку сегодня США представляют наибольшую угрозу с точки зрения введения разного рода санкций, больше, чем Европа или другие страны", — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
"Думаю, что это тоже, наверное, Центральный банк и министерство финансов учитывают в своей политике", — добавил он.
Глава ВТБ также напомнил, что банк подготовил предложения, направленные на дедолларизацию и деофшоризацию экономики России. «Я недавно встречался с президентом, я ему излагал предложения нашего банка по сокращению доллара в расчетах, вообще в экономике нашей страны. Это мера, которая, на мой взгляд, имеет две стороны. С одной стороны, это хорошо для развития собственного рынка: если мы создадим свои деривативы и будем хеджировать риски по целому инструменту в рамках российского рынка, это очень хорошо будет, так же как и расчеты. С другой стороны, нас заставляет жизнь», — указал Костин.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором в апреле почти половины госдолга США, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать112
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня6
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры245
Россиянам дадут еще один выходной246
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа255
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение