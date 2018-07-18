Глава ВТБ прокомментировал снижение доли России в госдолге США

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и Россия выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.

"Посмотрите, последние санкции, которые затронули уже наши ведущие предприятия, такие как "Русал" "Ренова" , — это, безусловно, показывает нам, что нам нужно быть осторожнее. Думаю, что Центральный банк на это тоже реагирует, потому что Центральный банк часто критикуют за то, что они держат деньги за границей. Я думаю, что это правильно отчасти, все это делают. Но, конечно, (надо — ред.) как-то минимизировать риски, сократить эти риски… поскольку сегодня США представляют наибольшую угрозу с точки зрения введения разного рода санкций, больше, чем Европа или другие страны", — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

"Думаю, что это тоже, наверное, Центральный банк и министерство финансов учитывают в своей политике", — добавил он.

Глава ВТБ также напомнил, что банк подготовил предложения, направленные на дедолларизацию и деофшоризацию экономики России. «Я недавно встречался с президентом, я ему излагал предложения нашего банка по сокращению доллара в расчетах, вообще в экономике нашей страны. Это мера, которая, на мой взгляд, имеет две стороны. С одной стороны, это хорошо для развития собственного рынка: если мы создадим свои деривативы и будем хеджировать риски по целому инструменту в рамках российского рынка, это очень хорошо будет, так же как и расчеты. С другой стороны, нас заставляет жизнь», — указал Костин.