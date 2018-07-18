Valar Morghulis: кто и как умирал в «Игре престолов»

Valar Morghulis — одна из ключевых фраз в сериале. В переводе с вымышленного, высокого валирийского языка она означает «все люди смертны» или «все люди должны умереть».

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Было-стало: как изменились герои сериала «Игра престолов»«Игра престолов» — один из самых зрелищных сериалов нашего времени. Весь мир с нетерпением ждет заключительный восьмой сезон. Чтобы немного скрасить ожидание, Telepogramma.pro вспомнила, как выглядели актеры в 2009 году, когда все только начиналось.

Еще до премьеры последнего, седьмого сезона газета The Washington Post опубликовала интересную статистику: иллюстрированный интерактивный гид по всем 1243 смертям в сериале «Игра престолов». Кто, как, почему и когда умирал — вся эта информация собрана на одной странице.

Самым «кровавым» сезоном, согласно этому гиду, стал шестой (не будем забывать, что данные о седьмом в инфографику не включены). Если в первом сезоне мы увидели на экране «всего» 59 смертей, то к шестому их количество возросло до 540. Количество не равно качеству и зрелищности, поэтому закроем глаза на большие цифры и начнем по порядку, с первого сезона.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Визерис Таргариен, 1х06

Жестокий и эгоистичный братец Дейнерис Таргариен умер от того, что ему вылили на голову горшок расплавленного золота. Визерис по-хамски вел себя с сестрой на празднике, который устроил Кхал Дрого, и заявил что «хочет корону». В конце сцены свою раскаленную и смертоносную корону он получает из рук Дрого.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Кхал Дрого, 1х10

Сам Дрого ненадолго пережил свою жертву. Он получил несерьезное ранение в драке, но стал угасать от того, что в рану попала инфекция. Виной всему плененная знахарка Мирри Маз Дуур, которой поручили лечение Дрого. В конце концов Дейнерис спасает его от мучений и душит подушкой.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Эддард Старк, 1х09

Казнен по приказу Джоффри Баратеона, после того как публично сознался в измене, беспокоясь за будущее Сансы. Перед собравшейся толпой Нэду отрубает голову Илин Пэйн его же фамильным мечом из валирийской стали, Льдом.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Джоффри Баратеон, 4х02

Юный тиран и правитель Семи Королевств был отравлен на собственной свадьбе Оленной Тирелл: она не хотела для внучки такого муженька. В смерти Джоффри обвинили Тириона, потому что именно он поднес ему злополучный бокал с вином.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Игритт, 4х09

Рыжеволосая красавица, любовь Джона Сноу погибает во время битвы Дозорных с Одичалыми от стрелы Олли, отца которого она убила ранее, в деревне неподалеку от Черного замка. Игритт целилась в Джона Сноу и Олли не упустил момент. Ты ничего не знаешь, Джон Сноу, так что не грусти, а просто дождись седьмого сезона.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Тайвин Ланнистер, 4х10

Нет, вам не показалось, он правда сидит на унитазе (насколько можно вообще назвать унитазом то, что показано в мире «Игры престолов»). Глава могущественного дома пал от рук собственного сына Тириона и арбалетного болта. Причина — Тайвину стоило получше скрывать от сына свою связь с Шаей и следить за словами.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Джон Сноу, 5х10

Джон Сноу погибает от рук братьев по Ночному Дозору. Причина — «за Дозор», ведь Джон впустил за стену Одичалых, что противоречит всем правилам. Последний удар, после которого Джон Сноу упал на снег и истек кровью, ему нанес Олли. Позже Красная жрица Мелисандра воскрешает Джона.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Умирает от рук армии мертвецов Короля Ночи. Брану и Мире удается скрыться благодаря тому, что при нападении на пещеру Трёхглазого ворона Ходор держит дверь. «Hold the door», просит его Мира, и после того, как эта фраза сокращается до «Hodor» мы узнаем, откуда взялось то единственное слово, которое он произносит на протяжении всего сериала.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Рикон Старк, 6х09

Младший сын Эддарда Старка погибает от стрелы, выпущенной ему в спину Рамси Болтоном во время Битвы бастардов. Увы, Джону Сноу не удается спасти брата.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Рамси Болтон, 6х09

Расплата за этот поступок и много-много других настигает Рамси в той же серии. Он мог бы умереть от рук Джона Сноу, но тот позволил расправиться с ним сестре. Санса спускает на Рамси Болтона его же псов.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Семейство Фреев: Уолдер, Лотар и Черный Уолдер, 6х10

Гостеприимный хозяин замка, где проходила Красная свадьба, расплатился за свои грехи сполна. Сыновей главы дома Фреев убивает Арья Старк, а затем служанка подает их отцу пирог: он видит в начинке пирога палец одного из сыновей и Арья тут же перерезает ему горло. Позже, в седьмом сезоне Арья травит всех значимых представителей дома Фреев. Север помнит.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Семейство Тиреллов: Мейс, Маргери, Лорас. Его Воробейшество, 6х10

Все они погибают от взрыва Дикого огня в Великой септе Бейлора во время суда Семерых. Организовала взрыв и смерть нескольких ключевых персонажей сериала в одной серии Серсея Ланнистер.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Оленна Тирелл, 7х03

Глава дома Тиреллов погибает от яда, который предложил ей Джейме Ланнистер. Выпив яд, она признается в том, что отравила Джоффри на Пурпурной свадьбе и рассуждает о том, что не желает для себя такой же мучительной смерти.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, 7х07

Санса обвиняет Мизинца в предательстве и убийстве Нэда Старка. Несмотря на все попытки выкрутиться и мольбы, Санса дает сигнал сестре, и Арья перерезает ему горло.